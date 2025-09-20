Promenade commentée à travers Locquénolé journée du patrimoine Salle du préau Locquénolé
Salle du préau 6 Place de la Liberté Locquénolé Finistère
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Promenade commentée à travers la plus petite commune terrestre du Finistère Locquénolé
Promenade accompagnée par Philippe Urien et Guy Airaud, en famille, venez découvrir les arbres remarquables, les lavoirs, architecture et paysages !
Durée 45 min, 3 km
Gratuit .
Salle du préau 6 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15
