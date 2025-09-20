Promenade commentée à travers Locquénolé journée du patrimoine Salle du préau Locquénolé

Promenade commentée à travers Locquénolé journée du patrimoine Salle du préau Locquénolé samedi 20 septembre 2025.

Promenade commentée à travers Locquénolé journée du patrimoine

Salle du préau 6 Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Promenade commentée à travers la plus petite commune terrestre du Finistère Locquénolé

Promenade accompagnée par Philippe Urien et Guy Airaud, en famille, venez découvrir les arbres remarquables, les lavoirs, architecture et paysages !

Durée 45 min, 3 km

Gratuit .

Salle du préau 6 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Promenade commentée à travers Locquénolé journée du patrimoine Locquénolé a été mis à jour le 2025-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX