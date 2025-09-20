Promenade commentée autour de la biodiversité Dry

Promenade commentée autour de la biodiversité Dry samedi 20 septembre 2025.

Promenade commentée autour de la biodiversité

Château du Bouchet Dry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Promenade thématique au Château du Bouchet

Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir des facettes spécifiques de l’environnement local, accompagné d’un agent de l’Office Français de la Biodiversité.

Cette année, la visite biodiversité animée par les agents de l’OFB emmènera les visiteurs à la découverte du sol, souvent oublié et pourtant majeur pour la préservation de la biodiversité. .

Château du Bouchet Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 70 82

English :

Thematic walk at the Château du Bouchet

German :

Thematischer Spaziergang im Château du Bouchet

Italiano :

Passeggiata a tema al Château du Bouchet

Espanol :

Paseo temático por el Château du Bouchet

L’événement Promenade commentée autour de la biodiversité Dry a été mis à jour le 2025-09-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE