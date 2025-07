Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne Villebois-Lavalette

Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne Villebois-Lavalette samedi 19 juillet 2025.

Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne

Château Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

le tour et par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-16

Ce circuit vous permet de découvrir les extérieurs et l’enceinte intérieure du château de Villebois-Lavalette, en compagnie d’un âne qui pourra être monté à tour de rôle par les plus jeunes et brossé en fin de visite. Durée du tour 35 min environ

.

Château Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 12 26 les.echappees.vertes@gmail.com

English : Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne

This tour takes in the exterior and interior of Villebois-Lavalette castle in the company of a donkey, which can be ridden in turn by younger visitors and brushed at the end of the visit. Tour duration: approx. 35 minutes

German : Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne

Bei diesem Rundgang können Sie die Außenanlagen und das Innere des Schlosses von Villebois-Lavalette in Begleitung eines Esels besichtigen, der abwechselnd von jüngeren Kindern geritten und am Ende der Führung gestriegelt werden kann. Dauer der Tour: ca. 35 Min

Italiano : Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne

Questo tour permette di visitare l’esterno e l’interno del castello di Villebois-Lavalette in compagnia di un asino, che può essere cavalcato a turno dai visitatori più piccoli e spazzolato al termine della visita. Durata del tour: circa 35 minuti

Espanol : Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne

Esta visita recorre el exterior y el interior del castillo de Villebois-Lavalette en compañía de un burro, que puede ser montado a su vez por los visitantes más jóvenes y cepillado al final de la visita. Duración de la visita: 35 minutos aprox

L’événement Promenade commentée autour du château de Villebois-Lavalette avec un âne Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme du Sud Charente