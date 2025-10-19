Promenade commentée des belvédères – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Promenade commentée des belvédères – Visite guidée 19 octobre 2025 – 28 mars 2026 Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Début : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T16:00:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00 – 2026-03-28T16:00:00

Prendre de la hauteur, admirer la Loire et comprendre l’évolution de Nantes grâce à ce large paysage métropolitain révélé du haut de la Butte Sainte- Anne : la promenade des belvédères, installée en 2019, amène à une révélation de Nantes aujourd’hui et vers le Nantes de demain. Elle permet de découvrir le Belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata en porte-à-faux au-dessus de la falaise.

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : rue de l’Hermitage, esplanade Jean Bruneau (devant la statue de Capitaine Nemo)

Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Belvédère de l’Hermitage – Tadashi Kawamata – c – Martin Argyroglo – LVAN 2019