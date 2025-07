Promenade commentée du Bois Vidal RDV devant l’entrée principale du Bois Vidal , 15 Boulevard de la Roche du Roi Aix-les-Bains

Découverte de l’histoire et de l’écrin de verdure qu’est le Bois Vidal .

RDV devant l’entrée principale du Bois Vidal , 15 Boulevard de la Roche du Roi 15 Boulevard de la Roche du Roi Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 52 00 95 dansleboisvidal.asso@yahoo.com

English :

Discover the history of the Bois Vidal and its verdant setting.

German :

Entdecken Sie die Geschichte und die grüne Oase, die der Bois Vidal ist .

Italiano :

Scoprite la storia del Bois Vidal e il suo ambiente verdeggiante.

Espanol :

Descubra la historia del Bois Vidal y su verde entorno.

