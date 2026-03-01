Promenade commentée La gestion multifonctionnelle d’une forêt littorale Parking de la Bouverie La Tremblade

Promenade commentée La gestion multifonctionnelle d’une forêt littorale

Parking de la Bouverie Forêt de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

L’Office National des Forêts Poitou-Charentes organise une animation gratuite en forêt domaniale de La Coubre dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts.

.

Parking de la Bouverie Forêt de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 22 42 49 samuel.gendrillon-02@onf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Office National des Forêts Poitou-Charentes is organizing a free event in the state forest of La Coubre as part of the International Day of Forests.

L’événement Promenade commentée La gestion multifonctionnelle d’une forêt littorale La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-06 par Mairie de La Tremblade