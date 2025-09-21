PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES » RDV devant la mairie Clamecy
PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES »
RDV devant la mairie Place du 19 Août Clamecy Nièvre
Gratuit
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Promenade commentée organisée par la Société Scientifique de Clamecy sur le thème de l’architecture des maisons clamecycoises. Gratuit .
RDV devant la mairie Place du 19 Août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 81 ssac.clamecy@orange.fr
