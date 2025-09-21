PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES » RDV devant la mairie Clamecy

PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES » RDV devant la mairie Clamecy dimanche 21 septembre 2025.

PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES »

RDV devant la mairie Place du 19 Août Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Promenade commentée organisée par la Société Scientifique de Clamecy sur le thème de l’architecture des maisons clamecycoises. Gratuit .

RDV devant la mairie Place du 19 Août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 81 ssac.clamecy@orange.fr

English : PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES »

German : PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES »

Italiano :

Espanol :

L’événement PROMENADE COMMENTEE « L’ARCHITECTURE DES MAISONS CLAMECYCOISES » Clamecy a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Clamecy Haut Nivernais