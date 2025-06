Promenade contée à Morée – Morée 2 juillet 2025 16:30

Loir-et-Cher

Promenade contée à Morée Allée des Érables Morée Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 16:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Venez découvrir le patrimoine de Morée lors d’une promenade contée de 1 km.

Promenade contée à Morée. 1km « le patrimoine au fil des contes » par les bibliothécaires de Morée et Fréteval. Tout public à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. .

Allée des Érables

Morée 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 09 87 bibliotheque.moree@orange.fr

English :

Come and discover Morée’s heritage on a 1 km storytelling walk.

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe von Morée auf einem 1 km langen Märchenspaziergang.

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio di Morée con una passeggiata narrativa di 1 km.

Espanol :

Venga a descubrir el patrimonio de Morée en un paseo narrativo de 1 km.

L’événement Promenade contée à Morée Morée a été mis à jour le 2025-06-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois