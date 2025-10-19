Promenade contée à Salin-de-Giraud salin de giraud Salin-de-Giraud

Gratuit, sur inscription auprès du Musée de la Camargue (04 90 9710 82)

Salin-de-Giraud, c’est l’histoire de deux entreprises et de leurs cités ouvrières. C’est aussi la mémoire de ces gens qui l’ont peuplé, peuples de la mer, peuples arrachés à leur terre, peuples venus de toutes parts et tous réunis. A travers un parcours itinérant et poétique, généreusement guidé.e.s par les Conteuses de Pays de Salin-de-Giraud, vous voyagerez dans le quotidien de la ville salinière : la cité ouvrière, les bains-douches, la place Carle Naudot… autant de lieux qui gardent précieusement la mémoire des Salinières et des Saliniers.

Rendez-vous à 10h devant l’Office de tourisme de Salin-de-Giraud.

salin de giraud Route de l’église de Barcarin, 13129 Arles Salin-de-Giraud 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

