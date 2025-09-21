Promenade contée bilingue occitan / français Place du Chapitre Nîmes

Promenade contée bilingue occitan / français Place du Chapitre Nîmes dimanche 21 septembre 2025.

Promenade contée bilingue occitan / français Dimanche 21 septembre, 10h00 Place du Chapitre Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Parcours conté bilingue – Architecture nîmoise

Partez à la découverte de l’architecture nîmoise à travers un parcours conté bilingue.

Grâce au livret remis aux participants, l’activité est accessible aux enfants dès 6 ans.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

Parcours conté bilingue – Architecture nîmoise

© Mairie de Nimes