Promenade contée nocturne, bibliothèque Marque Page, Valorbiquet

Promenade contée nocturne Samedi 27 juin, 21h00 bibliothèque Marque Page Calvados

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, l’association Marque Page propose une promenade contée nocturne. Des tours et détours jusqu’à la nuit, bercés entre patrimoine et contes. Départ à 21h dans le bourg de Tordouet avec une lampe de poche et de bonnes chaussures.

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Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, l’association Marque Page propose une promenade contée nocturne. Des tours et détours jusqu’à la nuit, bercés entre patrimoine et contes. randonnée balade

I.Rojkoff