Promenade dans la baie à bord de la chaloupe : « Alba », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Promenade dans la baie à bord de la chaloupe : « Alba » 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit – Sur inscription aux chapiteaux des associations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Association Trois-Mâts Basque

Embarquez à bord d’Alba, reproduction des chaloupes à vapeur qui naviguaient au Pays basque au début du XXᵉ siècle, pour une promenade dans la baie.

Samedi et dimanche : de 14h à 17h.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.troismatsbasque.org »}]

Association Trois-Mâts Basque

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