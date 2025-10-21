Promenade dans le bûche-nivers Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide…

Nous vous convions à une promenade dans le Bûche-Nivers, très loin des sentiers battus !

Venez rencontrer Alexandre Fontaine Rousseau et Xavier Cadieux à qui l’on doit »La pitoune et la poutine » et »Les canots de Satan », deux bandes dessinées qui dépoussièrent le folklore québécois en lui insufflant une grosse dose d’humour.

Le voyage sera guidé par Chloé Legault des éditions Pow Pow.

Bienvenue à tous les aventuriers !

Une rencontre avec les bédéistes Xavier Cadieux et Alexandre Fontaine Rousseau à l’occasion de la parution du livre »Les canots de Satan » aux éditions Pow Pow.

Le mardi 21 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. Jusqu’à 8 ans.

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012

+33145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/events/806463929216915