Promenade dans le jardin de campagne à San Giovanni d’Asso, Il giardino di Campagna, San Giovanni d’Asso

Promenade dans le jardin de campagne à San Giovanni d’Asso 6 et 7 juin Il giardino di Campagna Siena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un jardin privé de 600 m2 dans le centre du village de San Giovanni d’Asso planté avec 13 oliviers. Le long de la promenade qui a pour arrière-plan le château et l’église de San Pietro in Villore, vous découvrirez des fleurs vivaces et annuelles, des plantes méditerranéennes, des rosiers et de petits jardins aquatiques.

Le samedi 6 juin de 11h à 12h aura lieu la présentation « Cultiver des relations : comment transformer un jardin en écosystème ». Elle sera menée par le docteur en sciences naturelles Martina Miscioscia sur le thème de la biodiversité.

Il giardino di Campagna Via Borgo di Sopra, San Giovanni d’Asso San Giovanni d’Asso Siena Toscana 3286117923 https://murielbollingerche.wixsite.com/smallgardengiovanni https://www.instagram.com/muriel.bollingerchevrier/ Le jardin de campagne est un petit jardin privé de 600 m2 situé au centre du village de San Giovanni d’Asso et planté de treize oliviers. Le jardin offre une variété de plantes et de fleurs selon les saisons comme les roses, tulipes, narcisses, dahlias, zinias, pavot, clématites, échinacée, stachys, achillées, helicrisium etc. L’adresse est Via Borgo di Sopra (près du numéro 4) . Les coordonnées 43 sont 09′ 13 » N, 11′ 35′ 23′. En venant de Sinalunga ou Torrenieri, quand vous arrivez au 12 Via XX Settembre, prendre à pied la première montée à droite (avant le boucher) et immédiatement à droite. Le jardin est sur la gauche.

Un jardin privé de 600 m2 dans le centre du village de San Giovanni d’Asso planté avec 13 oliviers. Le long de la promenade qui a comme arrière-plan le château et l’église de San Pietro in Villore, ..

© Muriel Chevrier