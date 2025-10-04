Promenade dans le marché des producteurs des Fruits Défendus Marché de producteurs des Fruits Défendus Montreuil

Promenade dans le marché des producteurs des Fruits Défendus Samedi 4 octobre, 10h00 Marché de producteurs des Fruits Défendus Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez découvrir un verger de plus de 100 arbres, des potagers, des fleurs, des espaces de forêt spontanée, des murs à pêches restaurés, deux serres, des œuvres d’art, des prairies, une mare, une vaste scène en bois et des recoins poétiques à découvrir.

Marché de producteurs des Fruits Défendus 22 rue Pierre-Jean de Béranger, Montreuil Montreuil 93100 Ruffins – Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez vous promener au marché des producteurs de l’association des Fruits Défendus