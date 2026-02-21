Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris (côté Château).

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]



Partons à la découverte des lichens du Bois de Vincennes : qu’est ce qu’un lichen, la diversité des lichens et de leurs associés microscopiques, leurs formes multiples et leurs habitats, leurs utilisations par les animaux et les hommes.

Le mercredi 11 mars 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T10:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T09:30:00+02:00_2026-03-11T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

