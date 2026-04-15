Promenade dans le parc du château, Parc du château de Trémilly, Trémilly

Promenade dans le parc du château 5 – 7 juin Parc du château de Trémilly Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite libre du parc vous est proposée. Une documentation historique est disponible sur place. Les propriétaires répondront également aux questions des visiteurs qui souhaitent les rencontrer.

Parc du château de Trémilly 4, rue du Château, 52110 Trémilly, Haute-Marne, Grand Est Trémilly 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 88 42 La façade élevée au XVIIIe siècle est tournée vers un parc paysager vallonné, pittoresquement agrémenté d’édicules Renaissance provenant de l’ancien château, détruit pendant les guerres de religion. Stationnement à l’extérieur de l’enceinte du château. Se présenter à votre arrivée à l’entrée

Une visite libre du parc vous est proposée.

©scichateaudetremilly