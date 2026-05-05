Promenade dans les cimetières, Cimetière centre, Saint-Étienne-du-Rouvray
Promenade dans les cimetières, Cimetière centre, Saint-Étienne-du-Rouvray samedi 23 mai 2026.
Promenade dans les cimetières Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Cimetière centre Seine-Maritime
Gratuit, accès libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Samedi 23 mai 2026, des balades thématiques sur l’histoire et les symboles des cimetières sont organisées dans les cimetières de la ville.
De 10h à 12h : cimetière centre
De 14h à 16h : cimetière du Madrillet
Cimetière centre saint etienne du rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie
Des balades thématiques sur l’histoire et les symboles des cimetières
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