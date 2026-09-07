Promenade dans l’histoire de Clion à travers les cartes postales anciennes, Clion-sur-Indre, Clion
samedi 19 septembre 2026 · Clion-sur-Indre · Clion
Informations pratiques
Promenade dans l’histoire de Clion à travers les cartes postales anciennes Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Clion-sur-Indre Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Découvrez l’histoire du bourg de Clion et ses commerces d’autrefois à travers les cartes postales anciennes. Promenade photographique sous la conduite de Mr Hublot. RDV place de la Mairie à 10h30 et à 15h30.
Clion-sur-Indre Place de la Mairie, 36700 Clion Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire
Découvrez l’histoire du bourg de Clion et ses commerces d’autrefois à travers les cartes postales anciennes. Promenade photographique sous la conduite de Mr Hublot.
©CFG-ARPR
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