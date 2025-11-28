Promenade dans l’œuvre de George Sand Châteauroux
Promenade dans l’œuvre de George Sand Châteauroux mercredi 18 février 2026.
Promenade dans l’œuvre de George Sand
Place de la République Châteauroux Indre
Si tu passes, bon voyage, si tu restes, tant mieux pour toi ! écrivait George Sand.
Mickaël Ragot, passionné et fin connaisseur de l’autrice, vous invite à le suivre dans une balade littéraire au cœur du Berry, sur les traces des paysages réels et imaginaires de Sand. À travers son ouvrage Promenade dans l’œuvre de George Sand, il dévoile comment la jeune Aurore Dupin, devenue écrivaine, a fait sien ce territoire transformant parfois la géographie, déplaçant un monument, recréant un décor, au gré de son inspiration. Une rencontre vivante et éclairante, entre histoire, littérature et imagination. 4 .
If you stay, all the better for you! wrote George Sand.
