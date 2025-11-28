Promenade dans l’œuvre de George Sand Châteauroux

Promenade dans l’œuvre de George Sand

Si tu passes, bon voyage, si tu restes, tant mieux pour toi ! écrivait George Sand.

Mickaël Ragot, passionné et fin connaisseur de l’autrice, vous invite à le suivre dans une balade littéraire au cœur du Berry, sur les traces des paysages réels et imaginaires de Sand. À travers son ouvrage Promenade dans l’œuvre de George Sand, il dévoile comment la jeune Aurore Dupin, devenue écrivaine, a fait sien ce territoire transformant parfois la géographie, déplaçant un monument, recréant un décor, au gré de son inspiration. Une rencontre vivante et éclairante, entre histoire, littérature et imagination. 4 .

English :

If you stay, all the better for you! wrote George Sand.

