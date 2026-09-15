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AGENDA · Redon

Promenade dans Redon au parfum de châtaignes grillées ! Place de la République Redon

mercredi 21 octobre 2026 · Place de la République · Redon

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Devant l'Office de Tourisme
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

Promenade dans Redon au parfum de châtaignes grillées !

Place de la République Devant l’Office de Tourisme Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Spécial vacances d’automne ! Les enfants, venez avec vos parents pour tout savoir sur la fête de l’automne. Kristine vous raconte l’histoire de la ville, l’origine de la foire Teillouse et du festival de la Bogue. (Re)découvrez le châtaignier – arbre emblématique du pays de Redon – ses fruits et son bois précieux ! Enfin, apprenez à différencier châtaignes et marrons.   .

Place de la République Devant l’Office de Tourisme Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 95 76 12 19 

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English :

L’événement Promenade dans Redon au parfum de châtaignes grillées ! Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON

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