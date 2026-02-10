Promenade d’automne – marche gourmande Albé
dimanche 11 octobre 2026 · Albé
Informations pratiques
Albé
Promenade d’automne – marche gourmande
Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 11:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Parcours gourmand de 7 km à la découverte du charmant village d’Albé et de son vignoble de montagne, ponctué de 6 points de restauration.
Apéritif, soupe d’automne au potiron, tartines de fromage blanc, jambon braisé, fromage, dessert et café. .
Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 05 31 70 comitedesfetesalbe@gmail.com
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English :
L’événement Promenade d’automne – marche gourmande Albé a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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