Promenade de la Saint Martin Wangen

Promenade de la Saint Martin Wangen mardi 11 novembre 2025.

Promenade de la Saint Martin

47 Rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11 18:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Pour la 17 ème promenade aux lanternes, venez accompagner St Martin et son cheval dans un tour du village la nuit tombée.

Le cercle d’Histoire(s) donne rendez-vous à toutes les générations devant le Niedertor pour chasser la grisaille et perpétuer la tradition de la convivialité et du partage !

Nous commencerons comme chaque année depuis 17 ans, par vous parler de Saint Martin, l’histoire du manteau qu’il partage avec un pauvre homme reste celle que l’on retient pour la beauté du geste et le symbole qu’elle représente.

Les enfants de l’école chanteront, éclairés de leurs lanternes, fabriquées en classe. .

47 Rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 50 02

