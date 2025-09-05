Promenade découverte Amont Tours

Promenade découverte Amont Tours vendredi 5 septembre 2025.

Promenade découverte Amont

Quai André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-09-05 14:00:00

fin : 2025-09-07 15:00:00

2025-09-05

Balade en zone Natura 2000 , multiples oiseaux de Loire, traces de castors, vestiges d’anciens ports.

Quai André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

English :

Stroll in the Natura 2000 zone, multiple birds of the Loire, traces of beavers, vestiges of ancient ports.

German :

Spaziergang in einem Natura-2000-Gebiet , zahlreiche Loire-Vögel, Biberspuren, Überreste alter Häfen.

Italiano :

Passeggiata nell’area Natura 2000, numerosi uccelli della Loira, tracce di castori, resti di antichi porti.

Espanol :

Paseo por la zona Natura 2000, numerosas aves del Loira, huellas de castores, restos de antiguos puertos.

