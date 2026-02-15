Promenade-découverte au jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil

Promenade-découverte au jardin d’hélys-oeuvre

Tous les premiers samedi du mois à 15h Alain Piot di Massimo vous emmène pour une promenade-découverte du jardin d’hélys-oeuvre, un atelier-jardin de création artistique de 120 000 m2. Sur réservation.

Le jardin est ouvert tous les jours gratuitement de 15h à 19h.

»Ecouter-voir » LŒUVRE du jard-in d’hélys vous accueille pour les premières promenades-découvertes.

Le jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 78 78 alainpiotdimassimo@orange.fr

English : Promenade-découverte au jardin d’hélys-oeuvre

Every first Saturday of the month at 3pm Alain Piot di Massimo and Moniqa Ray-Bool welcome you for a walk and discovery of the garden of hélys-oeuvre, a workshop-garden of artistic creation of 120 000 m2.

