Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin – TÉTRAS 1139 PNRBV Le Valtin, 3 juillet 2025 15:00, Le Valtin.

Vosges

Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin TÉTRAS 1139 PNRBV Col de la Schlucht Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03 15:00:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation. Places limitées. Lieu de départ communiqué lors de l’inscription, obligatoire.Tout public

0 .

TÉTRAS 1139 PNRBV Col de la Schlucht

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Visit a medicinal plant grower’s garden and boutique with tasting. Places are limited. Departure point to be communicated upon registration.

German :

Besichtigung eines Gartens eines Heilpflanzenproduzenten und des Ladens mit Verkostung. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Startort wird bei der Anmeldung mitgeteilt, obligatorisch.

Italiano :

Visita al giardino di un produttore di piante medicinali e acquisto con degustazione. I posti sono limitati. Punto di partenza da comunicare al momento dell’iscrizione.

Espanol :

Visita al huerto de un productor de plantas medicinales y compra con degustación. Plazas limitadas. Punto de salida que se comunicará en el momento de la inscripción.

L’événement Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin Le Valtin a été mis à jour le 2025-05-19 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES