Promenade découverte des plantes sauvages du bourg d’Antrain Antrain Val-Couesnon

Promenade découverte des plantes sauvages du bourg d'Antrain

Promenade découverte des plantes sauvages du bourg d’Antrain

Antrain, 3 Rue Jean-Marie Laloy, Val-Couesnon, Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Cette balade est une initiative organisée par le comité des habitants de Couesnon Marches de Bretagne.

Le comité des habitants est composé d’habitants bénévoles venant de différentes communes de Couesnon Marches de Bretagne.

Au programme

– Découverte des plantes sauvages du bourg d’Antrain.

– Apprentissage de leur reconnaissance, de leur nom et de leurs usages.

Une activité ouverte à tous, idéale pour petits et grands !

Promenade est gratuite et sans inscription. .

+33 6 23 55 57 99

