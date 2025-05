Promenade découverte du patrimoine de Bourg-Beaudouin – Bourg-Beaudouin, 24 mai 2025 14:30, Bourg-Beaudouin.

Eure

Promenade découverte du patrimoine de Bourg-Beaudouin 13 Route de Paris Bourg-Beaudouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’association Bourg-Beaudouin Racines et Histoire vous propose une visite guidée du patrimoine du village:

– Découverte des granges

– Exploration des mares

– Balade dans le verger communal

– Visite commentée de l’église

RDV à 14h30, pour un départ devant la salle des fêtes

L’association Bourg-Beaudouin Racines et Histoire vous propose une visite guidée du patrimoine du village:

– Découverte des granges

– Exploration des mares

– Balade dans le verger communal

– Visite commentée de l’église

RDV à 14h30, pour un départ devant la salle des fêtes .

13 Route de Paris

Bourg-Beaudouin 27380 Eure Normandie m-c.revert@orange.fr

English : Promenade découverte du patrimoine de Bourg-Beaudouin

The Bourg-Beaudouin Racines et Histoire association offers a guided tour of the village’s heritage:

– Discover the barns

– Explore the ponds

– Stroll through the communal orchard

– Guided tour of the church

Departure at 2.30pm, in front of the village hall

German :

Der Verein Bourg-Beaudouin Racines et Histoire bietet Ihnen eine Führung durch das Kulturerbe des Dorfes an:

– Entdeckung der Scheunen

– Erkundung der Teiche

– Spaziergang durch den Obstgarten der Gemeinde

– Geführte Besichtigung der Kirche

Treffpunkt: 14:30 Uhr, Abfahrt vor dem Festsaal

Italiano :

L’associazione Bourg-Beaudouin Racines et Histoire propone una visita guidata al patrimonio del villaggio:

– Scoprire i fienili

– Esplorazione degli stagni

– Passeggiata nel frutteto comunale

– Visita guidata della chiesa

Partenza alle 14.30 dalla sala del villaggio

Espanol :

La asociación Bourg-Beaudouin Racines et Histoire propone una visita guiada por el patrimonio del pueblo:

– Descubrimiento de los graneros

– Exploración de los estanques

– Paseo por el huerto comunal

– Visita guiada a la iglesia

Salida a las 14.30 h, delante del ayuntamiento

L’événement Promenade découverte du patrimoine de Bourg-Beaudouin Bourg-Beaudouin a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle