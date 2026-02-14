Promenade découverte, Jardin de Montjoie 85320 Sainte Pexine, Sainte-Pexine

Promenade découverte 5 – 7 juin Jardin de Montjoie 85320 Sainte Pexine Vendée

4 € . Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La propriétaire vous proposera une visite libre ou commentée selon vos souhaits.

Jardin de Montjoie 85320 Sainte Pexine 85320 Sainte Pexine Sainte-Pexine 85320 Vendée Pays de la Loire 0623779066 https://montjoie.wixsite.com/jardindemontjoie https://www.facebook.com/jardindemontjoie Jardin privé autour d’une ferme ancienne où les propriétaires sont heureux d’accueillir et d’échanger. Promenade ombragée, potager, village miniature pour enfants, et surtout beaucoup de rosiers et de vivaces.

©paulinegillardchevallier