Promenade des Arts Bazas dimanche 14 juin 2026.
Halle de la mairie Bazas Gironde
Bienvenue au coeur du centre historique de Bazas ! L’association Place des Arts organise sous la halle de la mairie une journée dédiée aux métiers d’arts et artistes. .
Halle de la mairie Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine placedesartsbazas33@gmail.com
