Promenade des illuminations Esplanade Goussebaire-Dupin Dax

En famille ou entre amis, venez partager une activité conviviale à la découverte des illuminations de Noël de notre belle ville de dax .

Constituez votre équipe de 2 à 6 personnes et partez à l’assaut des rues illuminées en résolvant des énigmes ou en relevant des défis chez nos partenaires.

Cette année, un nouveau thème, “Noël Intergénérationnel”. En partenariat avec les établissements séniors de Dax pour lutter contre l’isolement des aînés, et partager un moment d’échanges entre générations.

Inscription en ligne ou sur place urlr.me/b2w8F3

(places limitées à 80 équipes) .

