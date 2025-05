Promenade des jumelages 2025 – Chartres, 31 mai 2025 09:15, Chartres.

Voyagez à travers le monde sans quitter Chartres avec la promenade des Jumelages ! À travers un parcours de 6,8 km commentée, redécouvrez les villes jumelles grâce aux places et rues portant leurs noms Chichester, Evora, Bethléem, León, Ravenne, Sakurai et Spire.

Rendez-vous le 31 mai à 9h15 devant la Conciergerie, à côté de la cathédrale. Fin du parcours vers 11h30 à l’hôtel de Ville pour un verre de l’amitié partagé avec nos Amis Spirois. Organisée par Chartres International et Cités Unies de France. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 54 68 07 35 contact@chartresinternational.com

English :

Travel the world without leaving Chartres with the Twin Cities Walk! Along a 6.8 km walk with commentary, rediscover our twin cities through the squares and streets bearing their names: Chichester, Evora, Bethlehem, León, Ravenna, Sakurai and Speyer.

German :

Reisen Sie durch die Welt, ohne Chartres zu verlassen, mit dem Spaziergang der Städtepartnerschaften (Promenade des Jumelages)! Auf einem 6,8 km langen, kommentierten Rundgang können Sie die Partnerstädte anhand von Plätzen und Straßen mit ihren Namen wiederentdecken: Chichester, Evora, Bethlehem, León, Ravenna, Sakurai und Speyer.

Italiano :

Viaggiate nel mondo senza lasciare Chartres con la Passeggiata dei Gemellaggi! Lungo una passeggiata di 6,8 km con commento, riscoprite le città gemelle attraverso le piazze e le strade che portano i loro nomi: Chichester, Evora, Betlemme, León, Ravenna, Sakurai e Speyer.

Espanol :

¡Viaje por el mundo sin salir de Chartres en el Paseo de los Hermanamientos! A lo largo de un recorrido de 6,8 km comentado, redescubra las ciudades hermanadas a través de las plazas y calles que llevan sus nombres: Chichester, Évora, Belén, León, Rávena, Sakurai y Speyer.

