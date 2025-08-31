Promenade du bourillon Marcilly-en-Villette

Promenade du bourillon Marcilly-en-Villette dimanche 31 août 2025.

Promenade du bourillon

Promenade du Bourillon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Envie de culture et de nature ? De s’évader avant la rentrée ?

Venez participer au « Déjeuner sur l’herbe » d’Evolutions d’art, le dimanche 31 août 2025, de 9h00 à 17h00. Rendez-vous promenade du Bourillon à Marcilly-en-Villette (entrée libre).

C’est l’occasion idéale de pique-niquer en plein air tout en rencontrant des artistes professionnels et amateurs qui vous feront découvrir leur passion et leur travail. De nombreuses animations créatives et musicales sont également prévues, dont des ateliers participatifs pour les enfants. .

Promenade du Bourillon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 19

English :

Looking for culture and nature? Want to get away from it all before the start of the new school year?

Come and take part in Evolutions d’art’s « Déjeuner sur l’herbe », on Sunday August 31, 2025, from 9:00 am to 5:00 pm. Meet at Promenade du Bourillon, Marcilly-en-Villette (free admission).

German :

Lust auf Kultur und Natur? Vor dem Schulbeginn dem Alltag entfliehen?

Nehmen Sie am « Déjeuner sur l’herbe » von Evolutions d’art teil, am Sonntag, den 31. August 2025, von 9.00 bis 17.00 Uhr. Treffpunkt Promenade du Bourillon in Marcilly-en-Villette (freier Eintritt).

Italiano :

Siete alla ricerca di cultura e natura? Volete staccare la spina prima dell’inizio del nuovo anno scolastico?

Venite a partecipare alle Evoluzioni d’arte « Déjeuner sur l’herbe », domenica 31 agosto 2025, dalle 9.00 alle 17.00. Appuntamento alla passeggiata Bourillon di Marcilly-en-Villette (ingresso libero).

Espanol :

¿Busca cultura y naturaleza? ¿Quiere alejarse de todo antes de que empiece el nuevo curso escolar?

Ven a participar en las Evolutions d’art « Déjeuner sur l’herbe », el domingo 31 de agosto de 2025, de 9.00 a 17.00 h. Cita en el paseo Bourillon de Marcilly-en-Villette (entrada gratuita).

