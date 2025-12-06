Promenade du Père Noël et son lutin et chalet des associations Saint-Jean-Pied-de-Port

Promenade du Père Noël et son lutin et chalet des associations

Rues du village Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

10h -12h et 14h-16h promenade du Père Noël et son lutin, dans les rues du village avec distribution de bonbons.

Chalet des associations, rue d’Uhart 10h30 à 17h30 boutique de l’US Nafarroa boissons chaudes, gourmandises et autres surprises ! .

Rues du village Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ucagarazibaigorri@orange.fr

