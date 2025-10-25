Promenade éducative route de Solférino Labouheyre
Promenade éducative route de Solférino Labouheyre samedi 25 octobre 2025.
Promenade éducative
route de Solférino Ecuries de Peyre Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2025-10-25
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
La promenade éducative, c’est prendre le temps de découvrir notre patrimoine !
Samedi 25 octobre, départ à 8 h, des écuries de Peyre. Auberge espagnole, à midi ! 8 kms (3h), tenue adaptée, eau et petit encas.
La promenade éducative, c’est prendre le temps de découvrir notre patrimoine !
8 kms de marche facile (3h environ) sur les chemins bouheyrots.
Samedi 25 octobre, départ à 8 h, des écuries de Peyre. Auberge espagnole, à midi !
Prévoir une tenue adaptée à la météo, eau et petit encas pour s’alimenter sur le parcours. Les chiens ne sont pas autorisés.
Inscriptions guichetunique@labouheyre.fr, avant le 22 octobre. .
route de Solférino Ecuries de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 mairie@labouheyre.fr
English : Promenade éducative
The educational walk means taking the time to discover our heritage!
Saturday, October 25, departure at 8 a.m. from the Peyre stables. Spanish lunch at noon! 8 kms (3h), appropriate clothing, water and snacks.
German : Promenade éducative
Bei einem Bildungsspaziergang nehmen Sie sich Zeit, um unser Kulturerbe zu entdecken!
Samstag, 25. Oktober, Abfahrt um 8 Uhr von den Ställen von Peyre. Mittags gibt es eine Auberge espagnole! 8 kms (3h), angepasste Kleidung, Wasser und kleine Snacks.
Italiano :
La passeggiata educativa consiste nel dedicare del tempo alla scoperta del nostro patrimonio!
Sabato 25 ottobre, partenza alle 8 dalle scuderie Peyre. Pranzo spagnolo a mezzogiorno! 8 km (3 ore), abbigliamento adatto, acqua e snack.
Espanol : Promenade éducative
Un paseo pedagógico para descubrir nuestro patrimonio
Sábado 25 de octubre, salida a las 8 h de las caballerizas de Peyre. Comida española a mediodía 8 kms (3h), ropa adecuada, agua y tentempiés.
