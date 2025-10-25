Promenade éducative route de Solférino Labouheyre

Promenade éducative route de Solférino Labouheyre samedi 25 octobre 2025.

Promenade éducative

route de Solférino Ecuries de Peyre Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

La promenade éducative, c’est prendre le temps de découvrir notre patrimoine !

Samedi 25 octobre, départ à 8 h, des écuries de Peyre. Auberge espagnole, à midi ! 8 kms (3h), tenue adaptée, eau et petit encas.

8 kms de marche facile (3h environ) sur les chemins bouheyrots.

Prévoir une tenue adaptée à la météo, eau et petit encas pour s’alimenter sur le parcours. Les chiens ne sont pas autorisés.

Inscriptions guichetunique@labouheyre.fr, avant le 22 octobre. .

route de Solférino Ecuries de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 mairie@labouheyre.fr

English : Promenade éducative

The educational walk means taking the time to discover our heritage!

Saturday, October 25, departure at 8 a.m. from the Peyre stables. Spanish lunch at noon! 8 kms (3h), appropriate clothing, water and snacks.

German : Promenade éducative

Bei einem Bildungsspaziergang nehmen Sie sich Zeit, um unser Kulturerbe zu entdecken!

Samstag, 25. Oktober, Abfahrt um 8 Uhr von den Ställen von Peyre. Mittags gibt es eine Auberge espagnole! 8 kms (3h), angepasste Kleidung, Wasser und kleine Snacks.

Italiano :

La passeggiata educativa consiste nel dedicare del tempo alla scoperta del nostro patrimonio!

Sabato 25 ottobre, partenza alle 8 dalle scuderie Peyre. Pranzo spagnolo a mezzogiorno! 8 km (3 ore), abbigliamento adatto, acqua e snack.

Espanol : Promenade éducative

Un paseo pedagógico para descubrir nuestro patrimonio

Sábado 25 de octubre, salida a las 8 h de las caballerizas de Peyre. Comida española a mediodía 8 kms (3h), ropa adecuada, agua y tentempiés.

