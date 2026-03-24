Promenade en attelage au Haras du Pin

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-06-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-28 2026-07-02 2026-07-05 2026-07-07

La promenade en attelage… en excellente compagnie !

Qui ne rêve pas de prendre un bon bol d’air, et de plus, en charmante compagnie…

Ces promenades en attelage avec de magnifiques chevaux de trait normands dans les allées cavalières du Domaine vous feront oublier votre quotidien.

Au rythme de l’attelage, laissez vous bercer par le son des fers qui claquent sur le sol…

Les promenades en attelage sont prévues les jours de spectacle. Le calendrier est à retrouver sur le site internet du Haras.

Départs prévus à 13h00, 13h30 et 14h00 les jours de spectacle à 15h00.

Départs prévus à 14h00, 14h30 et 15h00 les jours de spectacle à 16h00. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Promenade en attelage au Haras du Pin

L’événement Promenade en attelage au Haras du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-20 par Haras national du Pin