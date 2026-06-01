Promenade en attelage dans le parc du château de Compiègne, Château de Compiègne, Compiègne

Promenade en attelage dans le parc du château de Compiègne 6 et 7 juin Château de Compiègne Oise

Gratuit – Renseignement sur place, au point d’accueil à l’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Offrez-vous une parenthèse hors du temps avec une balade à bord d’un omnibus à impériale attelé à deux chevaux dans le parc du château de Compiègne.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr Le parc du château de Compiègne offre une composition harmonieuse et originale dans un riche environnement patrimonial. Berceau de verdure, offrant une riche floraison printanière, ainsi que des végétaux remarquables (un hêtre pourpre planté sous Napoléon III), le parc du château de Compiègne est un site riche et incontournable pour les passionnés d’horticulture. SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

Animation dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Château de Compiègne / C.Schryve