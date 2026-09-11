Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa Dimanche 20 septembre, 14h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur inscription aux chapiteaux des associations.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Association Egurrezkoa
Naviguez à bord de bateaux traditionnels en bois, restaurés par les adhérents de l’association.
Dimanche : de 14h à 18h.
Gratuit, sur inscription auprès des chapiteaux des associations.
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.egurrezkoa.fr/ »}]
Association Egurrezkoa
© Cédric Pasquini
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