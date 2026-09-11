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Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz

Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de pêche
Adresse
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sur inscription aux chapiteaux des associations.

Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa Dimanche 20 septembre, 14h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription aux chapiteaux des associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Egurrezkoa

Naviguez à bord de bateaux traditionnels en bois, restaurés par les adhérents de l’association.

Dimanche : de 14h à 18h.

Gratuit, sur inscription auprès des chapiteaux des associations.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.egurrezkoa.fr/ »}]
Association Egurrezkoa

© Cédric Pasquini

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