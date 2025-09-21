Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa Port de pêche Saint-Jean-de-Luz

Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa Port de pêche Saint-Jean-de-Luz dimanche 21 septembre 2025.

Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa Dimanche 21 septembre, 14h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription auprès de l’association Egurrezkoa.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Association Egurrezkoa

Naviguez à bord des bateaux traditionnels en bois restaurés par les adhérents de l’association.

Dimanche : 14h00 à 18h00

Sur inscription samedi 20 septembre : 10h à 12h / 14h à 17h auprès de l’association Egurrezkoa – 21 rue Bourousse, 64500 Ciboure

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Association Egurrezkoa, exposition de reproductions d’œuvres de Peio Etcheverria.

© Cédric Pasquini