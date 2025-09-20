Promenade en céramique Manoir de la Roche Léau Évran

Promenade en céramique 20 et 21 septembre Manoir de la Roche Léau Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Manoir de la Roche Léau et Argile Bretagne s’associent pour vous faire découvrir les créations de céramistes tout le long de l’allée de chênes centenaires. La déambulation se poursuit par la visite de la Salle Basse de la Bâtisse où seront exposées quelques pièces majeures.

Argile Bretagne est une association composée de céramistes et potiers professionnels du Grand Ouest. Elle est membre d’Art de France et accompagne ses membres dans l’évolution de leur métier.

Manoir de la Roche Léau 22630 Evran Évran 22630 La Roche Côtes-d’Armor Bretagne 06 13 62 40 11 https://manoir-roche-leau.fr/ https://www.facebook.com/manoir.de.la.roche.leau Le Manoir de la Roche Léau a été construit au XVIIème siècle à proximité du canal Ille-et-Rance. Il est de taille modeste mais son minutieux appareillage de schiste rouge, la qualité de ses charpentes en chêne et sa tour-escalier lui confèrent une allure de grand.

Depuis 2020, il fait l’objet d’une rénovation soignée grâce à des artisans au savoir-faire ancestral. Chaque année, son jardin présente des nouveautés : un potager-mandala en permaculture, des bassins, des lieux préservant la biodiversité et, tout autour, une pâture accueillant des chevaux. A côté du Logis, un très beau bâtiment rénové propose un espace d’exposition mettant en valeur des productions d’artistes et d’artisans d’art d’ici et d’ailleurs. Le Manoir est accessible en voiture et propose un parking. La ville d’Evran, tout près, est accessible en bus et en bateau. / Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus.

Journées européennes du patrimoine 2025

Argile Bretagne