Promenade en charrette boeuf Espace culturel Héva La Possession

Promenade en charrette boeuf Samedi 20 septembre, 09h00 Espace culturel Héva Réunion

Gratuit, nombre de place limitée, chapeau

Remontez le temps avec une promenade authentique en charrette boeuf. Vivez une expérience hors du temps dans une ambiance conviviale. Une balade écoresponsable, sans moteur dans la ville pour petits et grands.

Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00 https://www.lapossession.re/ https://fr-fr.facebook.com/lapossession97419/ Changement de nom de la Médiathèque Héva qui devient Espace Culturel Héva

P. Hoarau