Promenade enchantée dans le parc Parc botanique du Sarrat Dax samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Avec plus de 700 arbres de 27 essences différentes, le parc s’étend sur plus de 3 hectares. Il est un écrin idéal pour la balade et la contemplation.

Laissez-vous conter l’histoire de ce lieu et surprendre par sa beauté avec une visite animée par l’un des jardiniers du parc !

Parc botanique du Sarrat 10 Rue du Sel Gemme, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine Domaine et maison du XIXe siècle où vient habiter l'architecte René Guichemerre après des études à Paris. L'architecte se construit une nouvelle maison en 1960. Il y installe son cabinet et aménage le parc de trois hectares, lui donnant une grande richesse botanique avec, notamment, une allée de palmiers.

La maison et le parc sont légués à la ville de Dax à la mort de l’architecte en 1988.

© Arnaud Bertrand