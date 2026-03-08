Promenade Enchantée Étauliers
Promenade Enchantée Étauliers vendredi 13 mars 2026.
Promenade Enchantée
71 Rue Principale Étauliers Gironde
Gratuit
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
En collaboration avec les jeunes de la Mission Locale Haute Gironde, la Compagnie Entre-Nous organise une Promenade Enchantée vendredi 13/3 à Etauliers.
RDV à 14h30 devant la mairie pour un Marche entre Jardin et Forêt ponctuée d’instants artistiques et collectifs ! .
71 Rue Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 44 96 cie.entrenous@gmail.com
