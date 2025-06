Promenade entre les prairies remarquables et les reliefs de l’Argonne authentique – Brizeaux 19 juin 2025 09:00

Meuse

Promenade entre les prairies remarquables et les reliefs de l’Argonne authentique Brizeaux Meuse

Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, en collaboration avec l’association Argonne Club Triaucourt. Prévoir un repas tiré du sac.

Dans un Argonne authentique aux allures de moyenne montagne, découverte d’un complexe de prairies remarquables campées sur les argiles de Gault et récemment acquises par le Conservatoire, des reliefs dépaysants et charmants des calotes de Gaize. Nous poursuivrons par une marche autour de l’étang du Canal. Focale sur les papillons et libellules en fonction des conditions météo. En chemin, activités de pleine conscience.

Marche le long de la D2, entre Brizeaux et Futeau (GPS 49.021015 / 5.046878). Rdv devant la cabane de chasse de Brizeaux.

Réservation au 03.87.03.00.97 jusqu’au 18 juin 2025 (inclus). Lieu/site internet pour la réservation/l’inscription animation@cen-lorraine.frTout public

Brizeaux 55250 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 90 animation@cen-lorraine.fr

English :

Organized by the Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, in collaboration with the Argonne Club Triaucourt association. Bring a packed lunch.

In an authentic, mid-mountain Argonne, we’ll discover a complex of remarkable meadows on Gault clay, recently acquired by the Conservatoire, and the enchanting relief of the calotes de Gaize. We’ll continue with a walk around the Canal pond. Focus on butterflies and dragonflies, weather permitting. Along the way, mindfulness activities.

Walk along the D2, between Brizeaux and Futeau (GPS: 49.021015 / 5.046878). Meeting point in front of the Brizeaux hunting lodge.

Reservations on 03.87.03.00.97 up to and including June 18, 2025. Location/website for booking/registration: animation@cen-lorraine.fr

German :

Organisiert vom Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, in Zusammenarbeit mit dem Verein Argonne Club Triaucourt. Eine Mahlzeit aus dem Rucksack vorsehen.

In einem authentischen Argonnengebiet mit Mittelgebirgscharakter entdecken Sie einen bemerkenswerten Wiesenkomplex, der auf dem Gault-Ton liegt und kürzlich vom Konservatorium erworben wurde, sowie die landschaftlich reizvollen Reliefs der Calotes de Gaize. Weiter geht es mit einer Wanderung um den Étang du Canal. Fokus auf Schmetterlinge und Libellen, je nach Wetterlage. Unterwegs Achtsamkeitsaktivitäten.

Wanderung entlang der D2, zwischen Brizeaux und Futeau (GPS: 49.021015 / 5.046878). Treffpunkt vor der Jagdhütte von Brizeaux.

Reservierung unter 03.87.03.00.97 bis zum 18. Juni 2025 (einschließlich). Ort/Website für die Reservierung/Anmeldung: animation@cen-lorraine.fr

Italiano :

Organizzato dal Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, in collaborazione con l’associazione Argonne Club Triaucourt. Portare il pranzo al sacco.

In un’autentica Argonne di mezza montagna, scoprite un complesso di prati notevoli sulle argille della Gault, recentemente acquisiti dal Conservatorio, e l’affascinante paesaggio incontaminato delle calotes di Gaize. Proseguiremo con una passeggiata intorno allo stagno del Canale. In base alle condizioni meteorologiche, si potranno osservare le farfalle e le libellule. Lungo il percorso, attività di mindfulness.

Passeggiata lungo la D2, tra Brizeaux e Futeau (GPS: 49.021015 / 5.046878). Punto d’incontro davanti al capanno di caccia di Brizeaux.

Prenotazioni allo 03.87.03.00.97 fino al 18 giugno 2025 compreso. Luogo/sito web per la prenotazione/iscrizione: animation@cen-lorraine.fr

Espanol :

Organizado por el Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, en colaboración con la asociación Argonne Club Triaucourt. Llevar almuerzo para llevar.

En un auténtico Argonne de media montaña, descubra un conjunto de notables praderas sobre las arcillas de Gault, recientemente adquiridas por el Conservatorio, y el paisaje encantador y virgen de los calotes de Gaize. Continuaremos con un paseo alrededor del estanque del Canal. Nos centraremos en las mariposas y libélulas, según el tiempo que haga. Por el camino, actividades de mindfulness.

Paseo por la D2, entre Brizeaux y Futeau (GPS: 49.021015 / 5.046878). Punto de encuentro frente a la cabaña de caza de Brizeaux.

Reservas en el 03.87.03.00.97 hasta el 18 de junio de 2025 inclusive. Localización/página web para reservas/inscripciones: animation@cen-lorraine.fr

