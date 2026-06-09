Promenade Familiale Vergné
Promenade Familiale Vergné dimanche 12 juillet 2026.
Vergné
Promenade Familiale
10 bis route de la gare Vergné Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
La route des buvards aux couleurs du passé est une promenade familiale avec des énigmes à résoudre et la découverte du patrimoine
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10 bis route de la gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr
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English :
La route des blvards aux couleurs du passé is a family walk with riddles to solve and a chance to discover our heritage
L’événement Promenade Familiale Vergné a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge