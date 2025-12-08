Promenade féérique cachette du Pere Noël cachette du pere noel Saint-Sorlin-en-Valloire

Promenade féérique cachette du Pere Noël

cachette du pere noel 825 route des lilas Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 17:00:00

fin : 2025-01-11 21:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Belle initiative à découvrir chaque année, qui permet d’une part de nous emplir de magie, et de récolter des dons en faveur des enfants soignés à l’hôpital Léon Bérard. Urne sur place pour dons libres.

.

cachette du pere noel 825 route des lilas Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 10 71 23

English :

A great initiative to discover every year, it fills us with magic, and raises funds for children treated at the Léon Bérard hospital. Urn on site for free donations.

German :

Eine schöne Initiative, die es jedes Jahr zu entdecken gilt und die uns einerseits mit Magie erfüllt und andererseits Spenden für Kinder sammelt, die im Krankenhaus Léon Bérard behandelt werden. Urne vor Ort für freie Spenden.

Italiano :

È una grande iniziativa a cui partecipare ogni anno, che non solo ci riempie di magia, ma raccoglie anche fondi per i bambini in cura all’ospedale Léon Bérard. Urna in loco per le donazioni libere.

Espanol :

Es una gran iniciativa en la que participar cada año, que no sólo nos llena de magia, sino que también recauda dinero para los niños que reciben tratamiento en el hospital Léon Bérard. Urna en el lugar para donaciones gratuitas.

L’événement Promenade féérique cachette du Pere Noël Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche