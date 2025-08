Promenade gourmande à Beynat 12ème édition Beynat

Beynat Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

15km à pied du Lac de Miel au Lac de Miel, balade paisible te familiale tout au long des plus beaux chemins du Pays de Beynat en 3 étapes et 3 plats

Recommandations détaillées et carte du parcours vous seront données à l’accueil sur place

Sur réservation par mail lesamisdebeynat@gmail.com ou directement sur place .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02

