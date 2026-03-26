Promenade gourmande à Peyrilles Peyrilles
Promenade gourmande à Peyrilles Peyrilles dimanche 12 avril 2026.
Promenade gourmande à Peyrilles
Château de Peyrilles Peyrilles Lot
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Au départ du Château de Peyrilles, venez profiter d'une jolie balade toute en gourmandises à faire en famille et entre amis!
Au départ du Château de Peyrilles, venez profiter d'une jolie balade toute en gourmandises à faire en famille et entre amis!
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Château de Peyrilles Peyrilles 46310 Lot Occitanie +33 7 87 96 37 64
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English :
Starting at the Château de Peyrilles, come and enjoy a lovely walk full of gourmet delights with family and friends!
L’événement Promenade gourmande à Peyrilles Peyrilles a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon
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