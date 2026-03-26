Promenade gourmande à Peyrilles

Château de Peyrilles Peyrilles Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Au départ du Château de Peyrilles, venez profiter d'une jolie balade toute en gourmandises à faire en famille et entre amis!

Au départ du Château de Peyrilles, venez profiter d'une jolie balade toute en gourmandises à faire en famille et entre amis!

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Château de Peyrilles Peyrilles 46310 Lot Occitanie +33 7 87 96 37 64

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English :

Starting at the Château de Peyrilles, come and enjoy a lovely walk full of gourmet delights with family and friends!

L’événement Promenade gourmande à Peyrilles Peyrilles a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon