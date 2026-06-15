Promenade gourmande Blosseville-sur-mer et son église Rue du Fond de Tumpot Blosseville
Promenade gourmande Blosseville-sur-mer et son église Rue du Fond de Tumpot Blosseville samedi 8 août 2026.
Blosseville
Promenade gourmande Blosseville-sur-mer et son église
Rue du Fond de Tumpot Mairie Blosseville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Promenade rando à la découverte du village de Blosseville-sur-mer et de la campagne alentour.
Départ parking de l’église de Blosseville-sur-mer. Environ 9km.
Goûter terroir offert à la fin du parcours.
Prévoir de bonnes chaussures de randonnée, vêtements adaptés selon météo. Enfant (à partir de 10 ans) accompagné d’un adulte.
Réservation obligatoire. .
Rue du Fond de Tumpot Mairie Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63
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English : Promenade gourmande Blosseville-sur-mer et son église
L’événement Promenade gourmande Blosseville-sur-mer et son église Blosseville a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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