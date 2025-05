Promenade gourmande de Monplaisant – Mairie Monplaisant, 1 juin 2025 10:30, Monplaisant.

Dordogne

Promenade gourmande de Monplaisant Mairie Le Bourg Monplaisant Dordogne

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Promenade gourmande à Monplaisant le 1 juin départ de la mairie à 10h30 avec un parcours de 14km ou 10km

Portez vos couverts ! verre et assiettes fournis

20euros adultes 12euros moins de 12ans PLACES LIMITEES RESERVATION AVANT LE 30 MAI

Resas 06 83 34 99 07 / 06 77 38 07 05 / 06 77 38 66 34

Promenade gourmande à Monplaisant le 1 juin départ de la mairie à 10h30 avec un parcours de 14km ou 10km

4étapes gastronomiques Menu Apéritif et ses tartines / assiette fraîcheur / rôti de porc cuit sous la braise / frites / salade fromage /dessert / vin et café compris.

Portez vos couverts ! verre et assiettes fournis

20euros adultes 12euros moins de 12ans PLACES LIMITEES RESERVATION AVANT LE 30 MAI

Resas 06 83 34 99 07 / 06 77 38 07 05 / 06 77 38 66 34

Repas disponible dans la salle pour les non marcheurs .

Mairie Le Bourg

Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 07 05

English : Promenade gourmande de Monplaisant

Gourmet walk in Monplaisant on June 1, departing from the town hall at 10:30 a.m. with a 14km or 10km route

Bring your own cutlery! glass and plates provided

20euros adults 12euros under 12 years PLACES LIMITED RESERVATION BEFORE MAY 30

Resas 06 83 34 99 07 / 06 77 38 07 05 / 06 77 38 66 34

German : Promenade gourmande de Monplaisant

Gourmetwanderung in Monplaisant am 1. Juni Abfahrt vom Rathaus um 10:30 Uhr mit einer Strecke von 14 km oder 10 km

Tragen Sie Ihr Besteck! Glas und Teller werden gestellt

20euros Erwachsene 12euros unter 12 Jahren Begrenzte Plätze RESERVIERUNG VOR DEM 30. MAI

Resas: 06 83 34 99 07 / 06 77 38 07 05 / 06 77 38 66 34

Italiano :

Passeggiata gastronomica a Monplaisant il 1° giugno con partenza dal municipio alle 10.30 e percorso di 14 o 10 km

Portate le vostre posate! Bicchiere e piatti forniti

20euro adulti 12euro sotto i 12 anni POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 MAGGIO

Prenotazioni: 06 83 34 99 07 / 06 77 38 07 05 / 06 77 38 66 34

Espanol : Promenade gourmande de Monplaisant

Paseo gastronómico en Monplaisant el 1 de junio con salida del ayuntamiento a las 10.30 h y recorrido de 14 km o 10 km

Cubiertos, vasos y platos incluidos

20euros adultos 12euros menores de 12 años PLAZAS LIMITADAS RESERVA ANTES DEL 30 DE MAYO

Resas 06 83 34 99 07 / 06 77 38 07 05 / 06 77 38 66 34

